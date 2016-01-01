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В Златоусте с крыш домов свисают снежные массы

Автор:
Егор Епифанов
Дата публикации:
14:06
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В Златоусте с крыш домов свисают снежные массы, коммунальщики не убирают.

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