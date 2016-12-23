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Главная  /  Репортажи  /  Иномарка сбила пожилую женщину на Шипиловской улице в Москве

Иномарка сбила пожилую женщину на Шипиловской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:19
  • 115
  • 3

Днём на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Шипиловской улице, напротив дома № 54, автомобиль "Хёндай Солярис" совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, водитель поздно заметил пешехода и сбил её. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и вертолёт ЦЭМП. Пострадавшую с различными ушибами госпитализировали в одну из больниц города. Помощь медицинского вертолёта не потребовалась. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

  • 115
  • 3

Комментарии (3)

  • Гринфельд Павел
    15:14
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:55 mskagency.ru/materials/2629876 22.01.17
  • MR_Дмитрий
    16:02
    В 16:01 по М24.
  • MR_Denis
    16:59
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:55 http://www.mskagency.ru/materials/2629876 и показан по ТК "Москва 24" в 16:01 22.01.17. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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