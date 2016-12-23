Иномарка сбила пожилую женщину на Шипиловской улице в Москве

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Днём на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Шипиловской улице, напротив дома № 54, автомобиль "Хёндай Солярис" совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, водитель поздно заметил пешехода и сбил её. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и вертолёт ЦЭМП. Пострадавшую с различными ушибами госпитализировали в одну из больниц города. Помощь медицинского вертолёта не потребовалась. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.