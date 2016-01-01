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Главная  /  Репортажи  /  В поликлинике на Скобелевской улице произошло возгорание

В поликлинике на Скобелевской улице произошло возгорание

Автор:
Pasha19msk
Дата публикации:
13:45
  • 123
  • 1

В Москве на улице Скобелевская, д. 2, произошло незначительное возгорание в детской поликлиники. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

  • 123
  • 1

Комментарии (1)

  • Pasha19msk
    15:48
    Горели карты. Потом карты тлели на снегу уже
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