В поликлинике на Скобелевской улице произошло возгорание

Автор: Pasha19msk Дата публикации: 13:45

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В Москве на улице Скобелевская, д. 2, произошло незначительное возгорание в детской поликлиники. Площадь пожара составила 1 кв. метр.