В Самаре на ул. Чекистов бензовоз смял легковушку, пострадал человек

Автор: Danil Дата публикации: 14:00

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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло субботним вечером в Самаре, пострадал человек. На улице Чекистов столкнулись бензовоз МАЗ и автомобиль ВАЗ 2115. От удара у легковушки сильно деформировался кузов, а водитель оказался зажат в салоне. Прибывшие спасатели, деблокировали пострадавшего и передали медикам «скорой помощи». С тяжёлыми травмами мужчину госпитализировали в больницу им. Середавина. Водитель большегрузной не пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗа выехал на «встречку». На месте аварии работали сотрудники полиции.