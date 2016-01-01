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Главная  /  Репортажи  /  В Самаре на ул. Чекистов бензовоз смял легковушку, пострадал человек

В Самаре на ул. Чекистов бензовоз смял легковушку, пострадал человек

Автор:
Danil
Дата публикации:
14:00
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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло субботним вечером в Самаре, пострадал человек. На улице Чекистов столкнулись бензовоз МАЗ и автомобиль ВАЗ 2115. От удара у легковушки сильно деформировался кузов, а водитель оказался зажат в салоне. Прибывшие спасатели, деблокировали пострадавшего и передали медикам «скорой помощи». С тяжёлыми травмами мужчину госпитализировали в больницу им. Середавина. Водитель большегрузной не пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗа выехал на «встречку». На месте аварии работали сотрудники полиции.

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