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В столице идет снегопад

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:21
  • 19
  • 1

На северо-востоке Москвы идет сыпет большими "хлопьями" снег.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    27.09.2016 13:56
    В 16:30 по М24.
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