Академический хор "Благовест" поет в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Автор: Leobr Дата публикации: 15:21

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Народный самодеятельный коллектив города Тихвина - Академический хор "Благовест" - поет в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Эту старинную церковь еще называют зимней - на зиму в неё переносили из неотапливаемого Успенского собора образ Богородицы.