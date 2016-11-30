Густой смог накрыл Южноуральск

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Академический хор "Благовест" поет в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Академический хор "Благовест" поет в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15:21
  • 23
  • 0

Народный самодеятельный коллектив города Тихвина - Академический хор "Благовест" - поет в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Эту старинную церковь еще называют зимней - на зиму в неё переносили из неотапливаемого Успенского собора образ Богородицы.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

122 0
30.11.2016 08:20 | AKozlovsky
В Художественной школе города Олонца уроки стали музыкальными
94 0
18.04.2016 00:32 | Uwis
Птицы начинают готовиться к гнездованию
236 1
14.05.2016 06:10 | tim777
81 год столичной подземке: на Кропоткинской прошел грандиозный ночной оперный концерт