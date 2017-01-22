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Оригинальное развлечение для детей придумал один из жителей Самары

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
15:21
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22.01.2017 Самара. В парке им. Ю. Гагарина один из жителей города предлагает, родителям вышедшим на прогулку с ребенком, оригинальный способ развлечь чадо! Можно прокатить дитя на красивой повозке, которую тащит за собой большая черная собака породы ньюфаундленд (на вид животное очень добродушное). Хозяин собачей упряжки, тоже выглядит очень оригинально-одет в костюм изображающий Большую Собаку - и даже имеет некоторое сходство со своим питомцем! Со слов владельца собаки и повозки - Такого эксклюзивного аттракциона нет больше ни где- ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Москве! Самарской детворе пришлась по вкусу идея прокатиться на такой удивительной повозке и недостатка в клиентах, у находчивого любителя Больших Собак, не наблюдается)))

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