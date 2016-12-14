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Главная  /  Репортажи  /  На здании МИД монтируют новый шпиль

На здании МИД монтируют новый шпиль

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:48
  • 19
  • 0

На здание МИД идут работы по монтажу конструкции для нового шпиля.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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