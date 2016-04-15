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Жители Санкт-Петербурга в купленных апельсинах нашли личинки

Автор:
Nastya_an_
Дата публикации:
21:02
  • 16
  • 0

Купили апельсины с личинками в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

  • 16
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Комментарии (0)

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