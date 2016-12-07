Частный вертолёт совершил аварийную посадку на 97-м км. МКАД

Автор: Стрелец Дата публикации: 17:50

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На внешней стороне МКАД, в районе 97 км совершил аварийную посадку частный вертолёт. Он приземлился в 10 метрах от проезжей части внешней стороны МКАД в районе Национального парка "Лосиный остров". На место прибыли аварийные службы города. Со слов сотрудника МЧС, пострадавших нет. Предварительная причина посадки - обледенение лопастей. Окончательную причину аварийной посадки установит следствие.