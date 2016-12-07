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Главная  /  Репортажи  /  Частный вертолёт совершил аварийную посадку на 97-м км. МКАД

Частный вертолёт совершил аварийную посадку на 97-м км. МКАД

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:50
  • 172
  • 5

На внешней стороне МКАД, в районе 97 км совершил аварийную посадку частный вертолёт. Он приземлился в 10 метрах от проезжей части внешней стороны МКАД в районе Национального парка "Лосиный остров". На место прибыли аварийные службы города. Со слов сотрудника МЧС, пострадавших нет. Предварительная причина посадки - обледенение лопастей. Окончательную причину аварийной посадки установит следствие.

  • 172
  • 5

Комментарии (5)

  • MRSlava
    18:31
    М24 в 18:30
  • Гринфельд Павел
    18:59
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" 18:55 mskagency.ru/materials/2629912 22.01.17
  • MRSlava
    19:22
    Р24 МРТВ в 19:19
  • tim777
    19:45
    http://tv.m24.ru/videos/121614
  • Max_019
    19:45
    http://www.m24.ru/videos/135447
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