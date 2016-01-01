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Главная  /  Репортажи  /  С 23 января московский монорельс будет работать в экскурсионном режиме

С 23 января московский монорельс будет работать в экскурсионном режиме

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:17
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С 23 января московский монорельс перейдёт на новое расписание по причине снижения пассажиропотока в 2016 году. Транспортная система будет работать в экскурсионном режиме ежедневно с 8:00 до 20:00. Поезда будут курсировать с интервалами в 30 минут. Экскурсионный график движения поездов разработан специалистами метрополитена, которые проанализировали информацию о наиболее и наименее востребованных пассажирами временных промежутках. Кроме того, в 2016 году прошли исследования эффективности работы монорельса, его востребованности и пассажиропотока. Развитие системы общественного транспорта на северо-востоке столицы повысило транспортную доступность этого района, при этом количество пассажиров Московской монорельсовой транспортной системы уменьшилось. Благодаря запуску Московского центрального кольца и вводу трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена у горожан появилась возможность строить удобные и короткие маршруты, не используя монорельс. Новое расписание позволит использовать монорельс в качестве экскурсионного транспортного объекта. При этом цена поездки остается без изменений и равняется стоимости поездки на метрополитене.

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