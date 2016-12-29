В поселке Соколово-Кундрючье Ростовской области больше месяца не устраняют прорыв водопровода

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Уже пятую неделю в пос. Соколово-Кундрючье г. Новошахтинска Ростовской области, в районе перехода через речку Кундрючья, с улицы Ярошенко на улицу Славянская, обнаружен порыв водопровода, струя которого бьет на пешеходную дорожку и заливает людей. Неоднократно по данному вопросу пытались дозвониться в ООО «Донреко», но те на звонки не отвечают. На сообщение в Правительство Ростовской области те отвечают, что заявление отправлено в Администрацию Новошахтинска. 22.01.2017 г.