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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Соколово-Кундрючье Ростовской области больше месяца не устраняют прорыв водопровода

В поселке Соколово-Кундрючье Ростовской области больше месяца не устраняют прорыв водопровода

Автор:
KVYur.2201.17
Дата публикации:
20:55
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Уже пятую неделю в пос. Соколово-Кундрючье г. Новошахтинска Ростовской области, в районе перехода через речку Кундрючья, с улицы Ярошенко на улицу Славянская, обнаружен порыв водопровода, струя которого бьет на пешеходную дорожку и заливает людей. Неоднократно по данному вопросу пытались дозвониться в ООО «Донреко», но те на звонки не отвечают. На сообщение в Правительство Ростовской области те отвечают, что заявление отправлено в Администрацию Новошахтинска. 22.01.2017 г.

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