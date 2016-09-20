На Белорусском, Курском, Савеловском и Рижском направлениях проезд по абонементному билету «на количество поездок» теперь возможен только при активации карты на станции отправления

Автор: Uwis Дата публикации: 00:59

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На Белорусском, Курском, Савеловском и Рижском направлениях проезд по абонементному билету «на количество поездок» теперь возможен только при активации карты на станции отправления. На станциях прибытия без активации билета на станции отправления турникеты не открываются. Пассажир считается безбилетным, если он не активировал свой абонементной билет «на количество поездок» при проходе через турникет на станции отправления. Впервые такой порядок применения абонементов «На количество поездок» был введен с 1 октября 2015 года на Ярославском направлении и теперь распространился на весь полигон Московского транспортного узла.