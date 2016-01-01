Густой смог накрыл Южноуральск

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пассажиры в Смоленске выходят из транспорта в сугробы

Пассажиры в Смоленске выходят из транспорта в сугробы

Автор:
Russia67
Дата публикации:
02:10
  • 13
  • 0

Снег в Смоленске не вывозят, а складируют людям под ноги. И так по всему городу.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
22.01 23:09 | Ksalde
Прогулка на лыжах в зимнюю сказку Златоуста
30 0
22.01 15:23 | LaimeLaim
В столице начался снегопад
16 0
22.01 23:15 | Сергей Петров
Жители дома в Иркутске не довольны работой своей управляющей компанией
60 0
20.01 10:38 | mreportertv
В Смоленске водитель помог женщине с детьми и покорил Сеть