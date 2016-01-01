Новосибирцы убрали гигантский сугроб с дороги за свои деньги

Автор: Awako Дата публикации: 08:14

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Мы, жители микрорайона Плющихинский города Новосибирск, много писали и звонили по различным инстанциям, просили, чтоб убрали сугроб на проезжей части перекрестка улиц Волочаевской и Высоцкого, а по итогу получали одни отписки и отговорки. После очередной отписки терпение закончилось. Мы собрали средства силами жителей и сами убрали 1 сугроб, что бы расширить дорогу. Ту дорогу, по которой мы ездим ежедневно, а многие и больше. Много кто писал, зачем оно надо, но мы не стали слушать эти единицы, которые привыкли жить в том мире, где свинство, подобное тому что устроили чиновники у нас, это норма. Мы лишний раз доказали, что один в поле не воин. Мы выступили единым фронтом и добились своими силами то, что хотели. Приехали КАМАЗы от ДЭУ, но они приехали, когда мы уже убрали сугроб, они поехали дальше чистить массив. В общем, мы победили.