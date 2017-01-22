Тушение пожара фекалиями запечатлели на видео
- Автор:
- densss777
- Дата публикации:
- 08:51
-
- 72
Инцидент произошёл в городе Белорецке Республики Башкортостан. Об этом сообщает мобильный репортёр.Прямо на проезжей части загорелась фура. Кабину охватило огнём. На помощь водителю загоревшейся машины пришёл ассенизатор.
Находчивый коммунальщик протащил шланг и направил струю соответствующей жидкости на огонь. И потушил его. "Спас дальнобойщика, потушив пламя," - пишет автор видео.
- 72
Комментарии (3)