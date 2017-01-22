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Главная  /  Репортажи  /  Тушение пожара фекалиями запечатлели на видео

Тушение пожара фекалиями запечатлели на видео

Автор:
densss777
Дата публикации:
08:51
  • 72
  • 3

Инцидент произошёл в городе Белорецке Республики Башкортостан. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Прямо на проезжей части загорелась фура. Кабину охватило огнём. На помощь водителю загоревшейся машины пришёл ассенизатор.

Находчивый коммунальщик протащил шланг и направил струю соответствующей жидкости на огонь. И потушил его. "Спас дальнобойщика, потушив пламя," - пишет автор видео.

  • 72
  • 3

Комментарии (3)

  • mreportertv_2
    09:02
    Уважаемый densss777, уточните, пожалуйста, где конкретно и когда это произошло. Кто автор видео? Вы?
  • densss777
    09:08
    Автор видео я, Произошло в респ. Башкортостан г. Белорецк.
  • densss777
    09:32
    Произошло 22.01.2017.
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