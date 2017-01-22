Тушение пожара фекалиями запечатлели на видео

Автор: densss777 Дата публикации: 08:51

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Инцидент произошёл в городе Белорецке Республики Башкортостан. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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72 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177259

Прямо на проезжей части загорелась фура. Кабину охватило огнём. На помощь водителю загоревшейся машины пришёл ассенизатор.Находчивый коммунальщик протащил шланг и направил струю соответствующей жидкости на огонь. И потушил его. "Спас дальнобойщика, потушив пламя," - пишет автор видео.