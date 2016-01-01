Котёнка спасли из-под бампера автомобиля в Сыктывкаре

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Как обычный ремонт обернулся спасательной операцией - в репортаже мобильного репортёра.

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46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177263

"Автомобиль приехал к нам на ремонт," - рассказывает мобильный репортёр из Сыктывкара. И каково же было удивление мастера, когда в бампере оказалась живая кошка.Работники автосервиса благополучно достали пленницу из автомобиля и заодно запечатлели спасательную операцию на видео. А хозяин машины забрал пушистый комочек к себе домой.