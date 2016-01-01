Котёнка спасли из-под бампера автомобиля в Сыктывкаре
- Автор:
- Andry_R
- Дата публикации:
- 11:13
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- 46
Как обычный ремонт обернулся спасательной операцией - в репортаже мобильного репортёра."Автомобиль приехал к нам на ремонт," - рассказывает мобильный репортёр из Сыктывкара. И каково же было удивление мастера, когда в бампере оказалась живая кошка.
Работники автосервиса благополучно достали пленницу из автомобиля и заодно запечатлели спасательную операцию на видео. А хозяин машины забрал пушистый комочек к себе домой.
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