В Лобне ржавая вода течёт из-под крана несколько месяцев

Автор: mahintus Дата публикации: 12:04

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Сотрудники управляющей компании не исправляют ситуацию. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177264

Жидкость коричневого цвета, по словам мобильного репортёра, течёт лишь по вечерам. А сотрудники управляющей компании приходят с проверкой в то время, когда из крана льётся прозрачная вода.В итоге, сантехники отказываются фиксировать факт подачи ржавой воды в вечернее время. И вот уже на протяжение нескольких месяцев жители дома №3 на Лобненском бульваре страдают от некачественной воды. Сотрудники управляющей компании не исправляют ситуацию, а лишь отписываются о том, что проведены работы для Добродела.