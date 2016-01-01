В Лобне ржавая вода течёт из-под крана несколько месяцев
- Автор:
- mahintus
- Дата публикации:
- 12:04
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Сотрудники управляющей компании не исправляют ситуацию. Об этом сообщает мобильный репортёр.Жидкость коричневого цвета, по словам мобильного репортёра, течёт лишь по вечерам. А сотрудники управляющей компании приходят с проверкой в то время, когда из крана льётся прозрачная вода.
В итоге, сантехники отказываются фиксировать факт подачи ржавой воды в вечернее время. И вот уже на протяжение нескольких месяцев жители дома №3 на Лобненском бульваре страдают от некачественной воды. Сотрудники управляющей компании не исправляют ситуацию, а лишь отписываются о том, что проведены работы для Добродела.
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