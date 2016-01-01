В Новой Москве сгорели два частных дома

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:36

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Загорелся одноэтажный частный дом в деревне Десна. Дом деревянно-брусовый в плане 6 на 6. К прибытию первого пожарного подразделения дом горел по всей площади, началась рушиться кровля. В ходе начатого тушения дом обрушился полностью. Интенсивное горение и высокая температура спровоцировали переход огня на соседний двухэтажный деревянно-щитовой дом в плане 8 на 8. Огонь стал уходить по стене дома на крышу и ушел под кровлю. Пожарным пришлось вскрывать металлические листы на кровле и подавать воду в места скрытого горения. Несмотря на все усилия, дом серьёзно пострадал. Площадь пожара там составила около 50 квадратных метров. Общая площадь двух пожаров составила 120 квадратных метров. В тушении принимали участие 6 пожарных расчетов. Люди не пострадали. В настоящее время дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве выясняется причина возгорания.