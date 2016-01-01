Дороги Соликамска утопают в снегу

Автор: as1k1985 Дата публикации: 12:40

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Мобильный репортёр запечатлел дорожную ситуацию на улице Пушкина на видео.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177266

Улица, как видно на кадрах, завалена снегом. И так, что погулять с ребенком стало невозможно: "Детская коляска здесь не проедет," - пишет автор видео.Причиной сложившейся ситуации, по мнению жителей, стало бездействие коммунальных служб. "Трактор здесь был два раза за всю зиму. И это - в двух километрах от центра города," - пишет мобильный репортёр.