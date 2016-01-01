Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:51
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Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 23 января, вошли репортаж автора н-скправда о красном снеге в городе Новомосковск Тульской области, репортаж автора ssergei71 о том, как дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области, репортаж Протопопова Сергея о том, как зимние улицы Камня-на-Оби не чистят от снега, репортаж автора fantomas27 о том, как большое количество снега скопилось на крышах домов в Орехово-Зуево и репортаж Епифанова Егора о том, как в Златоусте с крыш домов свисают снежные массы.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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