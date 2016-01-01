Потепление пришло в Москву

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:16

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В Москву пришло потепление. На тротуарах и дорогах образовались лужи и слякоть. Температура поднялась до +1. Дует прохладных порывистый ветер.