Житель Нижней Туры не может подъехать к своему дому из-за снега

Автор: Андрей Мерзлов Дата публикации: 14:42

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"За всю зиму снег здесь вообще не убирали," - сообщает мобильный репортёр.

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177276

Эти кадры сняты на Заводской улице в Нижней Туре. Участок дороги длиной в несколько сотен метров утопает в снегу. Ни местные жители, ни экстренные службы не могут проехать к домам, расположенным вдоль этой улицы.Почему участок дороги местные коммунальщики обходят стороной - для местных жителей большой и насущный вопрос.