Житель Нижней Туры не может подъехать к своему дому из-за снега
- Автор:
- Андрей Мерзлов
- Дата публикации:
- 14:42
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"За всю зиму снег здесь вообще не убирали," - сообщает мобильный репортёр.Эти кадры сняты на Заводской улице в Нижней Туре. Участок дороги длиной в несколько сотен метров утопает в снегу. Ни местные жители, ни экстренные службы не могут проехать к домам, расположенным вдоль этой улицы.
Почему участок дороги местные коммунальщики обходят стороной - для местных жителей большой и насущный вопрос.
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