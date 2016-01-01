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Житель Нижней Туры не может подъехать к своему дому из-за снега

Автор:
Андрей Мерзлов
Дата публикации:
14:42
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"За всю зиму снег здесь вообще не убирали," - сообщает мобильный репортёр.

Эти кадры сняты на Заводской улице в Нижней Туре. Участок дороги длиной в несколько сотен метров утопает в снегу. Ни местные жители, ни экстренные службы не могут проехать к домам, расположенным вдоль этой улицы.

Почему участок дороги местные коммунальщики обходят стороной - для местных жителей большой и насущный вопрос.

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