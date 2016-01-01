Снежный коллапс в Архенгельске сняли на видео местные жители
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:53
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Уборка города от снега для жителей Архангельска - настоящее событие, которое случиться никак и не может. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с центральных улиц города."Видимо, зиму жителям столицы Поморья предлагают переждать дома, не выходя в садики, школы и на работу" - предполагает мобильный репортёр из Архангельска. Объяснить иначе заснеженные дороги и тротуары города люди не могут.
"Тротуаров - нет, уборочной техники - нет. Ничего нет. И совести у чиновников тоже нет. Вся надежда на приезд Путина на Арктический форум! Владимир Владимирович, не откажите себе в удовольствии обзорной экскурсии по нашему прекрасному городу!" - пишет мобильный репортёр.
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