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Главная  /  Репортажи  /  Снежный коллапс в Архенгельске сняли на видео местные жители

Снежный коллапс в Архенгельске сняли на видео местные жители

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:53
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Уборка города от снега для жителей Архангельска - настоящее событие, которое случиться никак и не может. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с центральных улиц города.

"Видимо, зиму жителям столицы Поморья предлагают переждать дома, не выходя в садики, школы и на работу" - предполагает мобильный репортёр из Архангельска. Объяснить иначе заснеженные дороги и тротуары города люди не могут.

"Тротуаров - нет, уборочной техники - нет. Ничего нет. И совести у чиновников тоже нет. Вся надежда на приезд Путина на Арктический форум! Владимир Владимирович, не откажите себе в удовольствии обзорной экскурсии по нашему прекрасному городу!" - пишет мобильный репортёр.

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