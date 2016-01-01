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Горы мусора скопились во дворе жилого дома в городе Ангарск

Автор:
Pashtet_38
Дата публикации:
18:16
  • 14
  • 0

Коммунальные службы г. Ангарска не убирали это место уже, примерно, месяц. И вот последствия.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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