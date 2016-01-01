Горы мусора скопились во дворе жилого дома в городе Ангарск
- Автор:
- Pashtet_38
- Дата публикации:
- 18:16
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- 14
Коммунальные службы г. Ангарска не убирали это место уже, примерно, месяц. И вот последствия.
- 14
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Коммунальные службы г. Ангарска не убирали это место уже, примерно, месяц. И вот последствия.
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