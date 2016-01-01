В Новой Москве сгорели два частных дома

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обзор погоды в столице 23 января

Обзор погоды в столице 23 января

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:24
  • 10
  • 0

В столице слегка потеплело: в городе можно увидеть одновременно снег и лужи. Временами идёт снег. Горожане лепят снеговиков.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

60 0
14:16 | Гринфельд Павел
Потепление пришло в Москву
32 0
02:10 | Russia67
Пассажиры в Смоленске выходят из транспорта в сугробы