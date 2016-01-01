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Расчистка двора после метели в городе Кировск Мурманской области

Автор:
ssergei71
Дата публикации:
23.01 22:22
  • 16
  • 0

Три дня мела метель, дороги замело. На вывоз снега денег, судя по всему, нет. Будет детям снежный скалодром прямо во дворе.

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Комментарии (0)

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