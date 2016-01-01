Расчистка двора после метели в городе Кировск Мурманской области

Автор: ssergei71 Дата публикации: 23.01 22:22

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Три дня мела метель, дороги замело. На вывоз снега денег, судя по всему, нет. Будет детям снежный скалодром прямо во дворе.