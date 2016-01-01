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Сугробы и температурные скачки в Тамбовской области

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
23.01 22:57
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Из за большого количества выпавших осадков на многих улицах Тамбова можно увидеть большие сугробы. Прошедшей ночью и сегодня утром прошел снег и высота снежного покрова достигла 55 см! В воскресенье днем было ясно, температура воздуха была -9°С, а уже сегодня днем наблюдалась пасмурная и оттепельная погода, температура воздуха повысилась до +1°С, ну а во второй половине недели в Тамбове вновь ожидается сильное похолодание до -18°С ... -20°С.

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