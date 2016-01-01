Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Автор: Uwis Дата публикации: 01:12

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Свято-Троицкая Сергиева Лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей. Расположен в центре города Сергиев Посад Московской области. Имеет статус ставропигиального. Крупнейший центр образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви. Место нахождения Московской духовной академии. В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия Радонежского.