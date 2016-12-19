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Белка и туристки из Китая в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:16
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Белки окончательно освоились в Парке Горького и теперь их можно увидеть даже у центрального входа в парк.

  • 8
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Комментарии (0)

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