На южном участке МКАД подключили новое освещение
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:07
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Более 480 дополнительных опор наружного освещения установили на МКАД. Новые опоры освещения появились на аварийно-опасных участках кольца и на развязках. Один из таких участков на юге МКАД от 23 км до развязки с Бесединским шоссе. Новое освещение на МКАД позволит снизить количество ДТП на 20%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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