На южном участке МКАД подключили новое освещение

Автор: denis947 Дата публикации: 01:07

11

11 0

Более 480 дополнительных опор наружного освещения установили на МКАД. Новые опоры освещения появились на аварийно-опасных участках кольца и на развязках. Один из таких участков на юге МКАД от 23 км до развязки с Бесединским шоссе. Новое освещение на МКАД позволит снизить количество ДТП на 20%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.