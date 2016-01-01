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Мы против наркотиков. Мы за Спорт и за здоровый образ жизни

Автор:
ИМПЕРАТОРКАВКАЗА
Дата публикации:
01:21
  • 19
  • 0

Не смотря на холод и снег играли в футбол. Думаем, это будет хорошей пропагандой для молодежи, чтобы они отошли от вредных привычек.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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Хороший футбол и кошке приятен