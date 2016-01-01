Мы против наркотиков. Мы за Спорт и за здоровый образ жизни

Автор: ИМПЕРАТОРКАВКАЗА Дата публикации: 01:21

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Не смотря на холод и снег играли в футбол. Думаем, это будет хорошей пропагандой для молодежи, чтобы они отошли от вредных привычек.