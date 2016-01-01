В Кемерово остановка общественного транспорта стоит в полной темноте

Автор: Аноним Дата публикации: 12:59

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Жители Рудничного района Кемерово жалуются на полное отсутствие уличного освещения у остановки общественного транспорта.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177315

Единственное, что освещает опасный участок дороги, - свет фар проезжающих мимо автомобилей. Рядом знаков о снижении скорости, пешеходный переход не установлено. Машины, по словам мобильного репортёра. скорость не снижают, а маршрутки зачастую здесь не останавливаются - просто не видят, что на остановке стоит человек.Жители улицы просят сделать освещение на остановке на протяжении нескольких лет - первое письмо в администрацию города было написано в 2014 году. Но в ответ получали отказы : "Не установлена опора ЛЭП". Как быть жителям, которые каждый день ходят с фонариками по опасному участку дороги, - мобильный репортёр не знает.