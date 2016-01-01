В Новой Москве сгорели два частных дома

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Кемерово остановка общественного транспорта стоит в полной темноте

В Кемерово остановка общественного транспорта стоит в полной темноте

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:59
  • 13
  • 0

Жители Рудничного района Кемерово жалуются на полное отсутствие уличного освещения у остановки общественного транспорта.

Единственное, что освещает опасный участок дороги, - свет фар проезжающих мимо автомобилей. Рядом знаков о снижении скорости, пешеходный переход не установлено. Машины, по словам мобильного репортёра. скорость не снижают, а маршрутки зачастую здесь не останавливаются - просто не видят, что на остановке стоит человек.

Жители улицы просят сделать освещение на остановке на протяжении нескольких лет - первое письмо в администрацию города было написано в 2014 году. Но в ответ получали отказы : "Не установлена опора ЛЭП". Как быть жителям, которые каждый день ходят с фонариками по опасному участку дороги, - мобильный репортёр не знает.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
13:18 | maloi36
Жители дома в Самаре страдают из-за протекающей крыши
43 1
15:27 | Andrey Mayorov
Появились кадры с застрявшими на Чукотке судами
51 0
23.01 14:04 | snowflakenata
Снег свисает с крыши дома в Туле
31 0
10:24 | Станислав Скидан
Коммунальный "беспредел" устроили в городе Донском Тульской Области
27 0
23.01 12:04 | mahintus
В Лобне ржавая вода течёт из-под крана несколько месяцев