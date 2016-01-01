В Костроме грязный снег сбрасывают с моста через реку Волга
- Автор:
- Александр Тихонович
- Дата публикации:
- 09:25
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На Волжском мосту снегоуборочная техника сбрасывала снег за отбойное ограждение. Свидетелем такой работы дорожного хозяйства стал мобильный репортёр. Он запечатлел происходящее на видео.Техника очищала от снега мост через Волгу и двигалась по крайней правой полосе - у самого ограждения. При этом снегоотбрасыватель был направлен в сторону водоёма. В результате - грязная снежная каша летела за пределы металлической конструкции.
По мнению очевидцев, подобная "утилизация" снега может нарушать правила благоустройства, в частности, статью 3.6. КоАП РТ "Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами". Кроме того, это может привести к загрязнению водоёма.
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