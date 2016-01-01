В Новой Москве сгорели два частных дома

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Костроме грязный снег сбрасывают с моста через реку Волга

В Костроме грязный снег сбрасывают с моста через реку Волга

Автор:
Александр Тихонович
Дата публикации:
09:25
  • 42
  • 3

На Волжском мосту снегоуборочная техника сбрасывала снег за отбойное ограждение. Свидетелем такой работы дорожного хозяйства стал мобильный репортёр. Он запечатлел происходящее на видео.

Техника очищала от снега мост через Волгу и двигалась по крайней правой полосе - у самого ограждения. При этом снегоотбрасыватель был направлен в сторону водоёма. В результате - грязная снежная каша летела за пределы металлической конструкции.

По мнению очевидцев, подобная "утилизация" снега может нарушать правила благоустройства, в частности, статью 3.6. КоАП РТ "Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами". Кроме того, это может привести к загрязнению водоёма.
  • 42
  • 3

Комментарии (3)

  • mreportertv_2
    09:42
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, под мостом течет река? Получается, что снег попадал в водоём?
  • mreportertv
    10:43
    https://vk.com/videos6941222?z=video6941222_456239055%2Fpl_6941222_-2 - такие же кадры. Уважаемый Александр Тихонович, уточните, кто автор видео.
  • Александр Тихонович
    10:55
    https://vk.com/kalesiko3g автор видео. занимаемся общей целью. потому что это происходит уже не в первый раз. все жалобы в администрацию города проходят мимо.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
10:24 | Станислав Скидан
Коммунальный "беспредел" устроили в городе Донском Тульской Области
14 0
11:27 | michail
В Волгограде из крана течёт коричневая вода
28 0
01:29 | ИМПЕРАТОРКАВКАЗА
Атмосфера Нового года ещё не покинула Москву
61 0
16.01 01:53 | Vovan89
Смелые синички в ЯНАО
84 0
10.01 15:24 | alessio
Канализационная река разлилась на дороге в Ростове-на-Дону