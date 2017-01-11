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ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

Автор:
Vivan
Дата публикации:
10:00
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Авария произошла на Свердловском проспекте во вторник утром. Автобус пытался избежать столкновения с ГАЗелью и врезался в легковой автомобиль. Впрочем, уйти от удара с большегрузом водителю пассажирского транспорта тоже не удалось.

По словам очевидцев, ГАЗель ещё до столкновения с автобусом стала участницей ДТП и стояла в полосе движения - на пути у водителя автобуса. Есть ли пострадавшие в результате этой аварии - не сообщается.
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