ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора
- Автор:
- Vivan
- Дата публикации:
- 10:00
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Авария произошла на Свердловском проспекте во вторник утром. Автобус пытался избежать столкновения с ГАЗелью и врезался в легковой автомобиль. Впрочем, уйти от удара с большегрузом водителю пассажирского транспорта тоже не удалось.По словам очевидцев, ГАЗель ещё до столкновения с автобусом стала участницей ДТП и стояла в полосе движения - на пути у водителя автобуса. Есть ли пострадавшие в результате этой аварии - не сообщается.
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