Коммунальный "беспредел" устроили в городе Донском Тульской Области
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 10:24
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Снег в городе Донском вывозят не на специальнооборудованные снегосвалки, а на окраины огорода. Об этом сообщает мобильный репортер из Тульской области.Одну из таких свалок житель Донского заметил на улице Калинина. Снег, по словам мобильного репортера, привезли с центральных улиц города и бросили возле проезжей части.
Местные жители опасаются, что дополнительные сугробы во время оттепели принесут им немало хлопот. "Это беспредел!" - пишет автор видео.
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