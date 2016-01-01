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Главная  /  Репортажи  /  Коммунальный "беспредел" устроили в городе Донском Тульской Области

Коммунальный "беспредел" устроили в городе Донском Тульской Области

Автор:
Станислав Скидан
Дата публикации:
10:24
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Снег в городе Донском вывозят не на специальнооборудованные снегосвалки, а на окраины огорода. Об этом сообщает мобильный репортер из Тульской области.

Одну из таких свалок житель Донского заметил на улице Калинина. Снег, по словам мобильного репортера, привезли с центральных улиц города и бросили возле проезжей части.

Местные жители опасаются, что дополнительные сугробы во время оттепели принесут им немало хлопот. "Это беспредел!" - пишет автор видео.

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