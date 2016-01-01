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В Москве с утра снег и легкая метель

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:21
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В Москве с утра идет снег, легкая метель, температура воздуха пока около нуля, довольно комфортно. К вечеру обещают резкое похолодание.

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