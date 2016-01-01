На юго-западе столицы идёт снег

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:18

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В столице снова пошёл снег. Сейчас в городе 0С, но уже вечеру ожидается резкий перепад температур и на несколько дней в столицу придут "крещенские" морозы.