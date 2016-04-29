Жители дома в Самаре страдают из-за протекающей крыши

Автор: maloi36 Дата публикации: 13:18

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Из-за неисправности кровельного покрытия потолок на 9-м этаже покрылся пузырями, а штукатурка, как видно на кадрах начала обваливаться.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177326

Такая ситуация сложилась в квартирах №71 и №72 дома №19 на улице Крайней в Самаре. "Мы проживаем на 9 этаже. И не однократно обращались в управляющую компанию по поводу неисправности кровельного покрытия жилого дома," - рассказывает автор видео. После очередного обращения жителей квартиры №71 был выслан ответ из Государственной жилищной инспекции Самарской области, в котором было предписание на устранение выявленного нарушения. Данное предписание должно было быть исполнено до 29.04.2016 года."Но до настоящего момента на 24.01.2017 ремонт кровельного покрытия нашего дома так и не произведен," - пишет мобильный репортёр.