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Движение поездов на участке «Парк Победы» – «Деловой центр» будет прекращено с 25 по 30 января

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:18
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Движение поездов на участке «Парк Победы» – «Деловой центр» будет прекращено с 25 по 30 января 2017 г. Ограничения вводятся по обращению Департамента строительства города Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии. На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Ограничения вводятся с начала движения поездов 25 января по 30 января (включительно). В течение этого времени специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» – «Раменки» Калининско-Солнцевской линии. Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок в эти дни.

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