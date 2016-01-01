Предупреждение о гололеде на информационных табло Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 12:23

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Предупреждение о гололеде на информационных табло Москвы из-за ожидаемого резкого похолодания. В некоторых районах уже сейчас наблюдается туман.