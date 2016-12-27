Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 24 января 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:56
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- 34
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 24 января, вошли репортаж автора densss777 о том, как фонтан кипятка забил из-под земли в Уфе, репортаж автора KVYur.2201.17 о том, как в поселке Соколово-Кундрючье Ростовской области больше месяца не устраняют прорыв водопровода, репортаж автора as1k1985 о том, как дороги Соликамска утопают в снегу и репортаж автора Andry_R о том, как котёнка спасли из-под бампера автомобиля в Сыктывкаре.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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