В пустыне Сахара выпал снег
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:50
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Снег - и пальмы. Странное зрелище, но именно так сейчас выглядит африканская пустыня Сахара.Её часть - на территории Алжира - поразила блогеров со всего мира, привыкших к тому, что в Африке - всегда жарко. Зимние осадки впервые выпали там, как сообщается, ещё в начале декабря. Но в последние дни начался настоящий снегопад - прямо как в какой-нибудь северной стране. Температура упала до минусовой. А барханы превратились в заснеженные холмы: по ним, пожалуй, впору кататься на лыжах или сноубордах.
Конечно, долго такая погода не продержится. Но у местных жителей уж точно останутся незабываемые воспоминания. И эффектные кадры.
- 19
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