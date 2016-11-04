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Главная  /  Репортажи  /  В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
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Снег - и пальмы. Странное зрелище, но именно так сейчас выглядит африканская пустыня Сахара.

Её часть - на территории Алжира - поразила блогеров со всего мира, привыкших к тому, что в Африке - всегда жарко. Зимние осадки впервые выпали там, как сообщается, ещё в начале декабря. Но в последние дни начался настоящий снегопад - прямо как в какой-нибудь северной стране. Температура упала до минусовой. А барханы превратились в заснеженные холмы: по ним, пожалуй, впору кататься на лыжах или сноубордах.

Конечно, долго такая погода не продержится. Но у местных жителей уж точно останутся незабываемые воспоминания. И эффектные кадры.

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