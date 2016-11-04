В пустыне Сахара выпал снег

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:50

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Снег - и пальмы. Странное зрелище, но именно так сейчас выглядит африканская пустыня Сахара.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177331