Вертолёт упал в воду на востоке Бразилии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:08
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Эти кадры из Бразилии. Здесь очевидцы запечатлели на свои камеры падение вертолёта.Машина, как видно на кадрах, выполняла не самый сложный вираж над водоёмом в одном из штатов на востоке страны. Как вдруг - начала резко снижаться. И рухнула прямиком в воду.
К счастью для пилота и пассажиров, те же очевидцы оказались не просто зеваками. И пришли на помощь. Так что все, кто находился на борту - а это четыре человека, как сообщается, были спасены. Что стало причиной аварии - пока можно лишь гадать. Но, скорее всего, дело в технической неисправности.
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