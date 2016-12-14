Вертолёт упал в воду на востоке Бразилии

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:08

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Эти кадры из Бразилии. Здесь очевидцы запечатлели на свои камеры падение вертолёта.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177333