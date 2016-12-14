В Новой Москве сгорели два частных дома

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вертолёт упал в воду на востоке Бразилии

Вертолёт упал в воду на востоке Бразилии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:08
  • 16
  • 0

Эти кадры из Бразилии. Здесь очевидцы запечатлели на свои камеры падение вертолёта.

Машина, как видно на кадрах, выполняла не самый сложный вираж над водоёмом в одном из штатов на востоке страны. Как вдруг - начала резко снижаться. И рухнула прямиком в воду.

К счастью для пилота и пассажиров, те же очевидцы оказались не просто зеваками. И пришли на помощь. Так что все, кто находился на борту - а это четыре человека, как сообщается, были спасены. Что стало причиной аварии - пока можно лишь гадать. Но, скорее всего, дело в технической неисправности.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

671 1
19.01 09:28 | Rojer_Kanady
Уборка снега в Сургуте закончилась курьёзом (ВИДЕО)
357 7
22.01 17:50 | Стрелец
Частный вертолёт совершил аварийную посадку на 97-м км. МКАД
128 0
16.01 10:26 | mreportertv
В Киргизии упал турецкий Boeing 747. Кадры с места ЧП
395 0
16.01 09:30 | Аноним
Появились кадры обломков разбившегося Boeing 747 в Киргизии
50 0
14.12.2016 13:22 | mreportertv
В Бразилии автомобиль упал с эстакады и вызвал мощную водяную струю