В Подмосковье автомобилист чудом избежал ДТП
- Автор:
- MarSergevna
- Дата публикации:
- 14:29
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Авария едва не произошла 23 января 2017 года на трассе Москва - Дубна. Причиной возможного ДТП послужил опасный манёвр водителя инкассаторского автомобиля.Мобильный репортёр двигался по Дмитровскому шоссе, как вдруг ему навстречу выехал автомобиль инкассаторов. При этом микроавтобус мчался по встречной полосе. Ситуацию осложнил и участок проезжей части, который, по словам мобильного репортёра, является аварийным.
Так, на одном из видео, снятом в ноябре 2016 года, запечатлено, как опасная ситуация закончилась ДТП. "Став свидетелем данного инцидента хочется "попросить" сотрудников ГИБДД предпринять меры, а именно на данном участке установить дополнительные знаки внимания, либо камеру скорости," - пишет мобильный репортёр.
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