В Подмосковье автомобилист чудом избежал ДТП

Автор: MarSergevna Дата публикации: 14:29

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Авария едва не произошла 23 января 2017 года на трассе Москва - Дубна. Причиной возможного ДТП послужил опасный манёвр водителя инкассаторского автомобиля.

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177335

Мобильный репортёр двигался по Дмитровскому шоссе, как вдруг ему навстречу выехал автомобиль инкассаторов. При этом микроавтобус мчался по встречной полосе. Ситуацию осложнил и участок проезжей части, который, по словам мобильного репортёра, является аварийным.Так, на одном из видео, снятом в ноябре 2016 года, запечатлено, как опасная ситуация закончилась ДТП. "Став свидетелем данного инцидента хочется "попросить" сотрудников ГИБДД предпринять меры, а именно на данном участке установить дополнительные знаки внимания, либо камеру скорости," - пишет мобильный репортёр.