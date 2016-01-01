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В Подмосковье автомобилист чудом избежал ДТП

Автор:
MarSergevna
Дата публикации:
14:29
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Авария едва не произошла 23 января 2017 года на трассе Москва - Дубна. Причиной возможного ДТП послужил опасный манёвр водителя инкассаторского автомобиля.

Мобильный репортёр двигался по Дмитровскому шоссе, как вдруг ему навстречу выехал автомобиль инкассаторов. При этом микроавтобус мчался по встречной полосе. Ситуацию осложнил и участок проезжей части, который, по словам мобильного репортёра, является аварийным.

Так, на одном из видео, снятом в ноябре 2016 года, запечатлено, как опасная ситуация закончилась ДТП. "Став свидетелем данного инцидента хочется "попросить" сотрудников ГИБДД предпринять меры, а именно на данном участке установить дополнительные знаки внимания, либо камеру скорости," - пишет мобильный репортёр.


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