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В Новосибирске автозацепер на коньках попал на видео

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:47
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Житель Новосибирска прокатился по дороге на коньках, зацепившись за багажник легковушки. Произошло это на глазах многочисленных свидетелей, однако никто не сделал замечание экстремалу, - несмотря на то, что подобные прогулки опасны для жизни. Очевидцы смеялись и снимали происходящее на видео.
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