Горящее здание обрушилось на пожарных в Тегеране
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:23
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Пожар в центре Тегерана случился в прошлый четверг, 19 января. Горело 17-этажное здание торгового центра.Пожарные, прибывшие на место ЧП, боролись с огнём уже несколько часов. В какой-то момент послышался треск, и часть здания исчезла в клубы пыли. Люди, как видно на кадрах, бросились врассыпную.
Однако под завалами, как сообщают местные СМИ, погибли не менее двух десятков человек. Причины возгорания, которое спровоцировало обрушение здания, пока неизвестны.
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