Появились кадры с застрявшими на Чукотке судами
- Автор:
- Andrey Mayorov
- Дата публикации:
- 15:27
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Кадры из порта Певек прислал мобильный репортёр.."Два сухогруза и ледокол - один из двух - стоят в порту города Певек," - сообщает мобильный репортёр. "Ледовая обстановка "0". До Архангельска и Мурманска - не могут дойти. Пытались плыть на Владивосток, но там тоже плохая ледовка. На улице при этом - -35," - пишет автор видео.
"Где бродит весь наш атомный ледокольный флот? Вот это вопрос," - пишет мобильный репортёр. Тем временем сообщается, что МЧС допускают зимовку на Чукотке застрявшего во льдах каравана. Ранее сообщалось, что покинуть порт не смогли ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», и сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».
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