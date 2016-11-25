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Главная  /  Репортажи  /  Появились кадры с застрявшими на Чукотке судами

Появились кадры с застрявшими на Чукотке судами

Автор:
Andrey Mayorov
Дата публикации:
15:27
  • 43
  • 1

Кадры из порта Певек прислал мобильный репортёр..

"Два сухогруза и ледокол - один из двух - стоят в порту города Певек," - сообщает мобильный репортёр. "Ледовая обстановка "0". До Архангельска и Мурманска - не могут дойти. Пытались плыть на Владивосток, но там тоже плохая ледовка. На улице при этом - -35," - пишет автор видео.

"Где бродит весь наш атомный ледокольный флот? Вот это вопрос," - пишет мобильный репортёр. Тем временем сообщается, что МЧС допускают зимовку на Чукотке застрявшего во льдах каравана. Ранее сообщалось, что покинуть порт не смогли ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», и сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    16:11
    Такие же кадры (на странице автора) https://vk.com/id50171303?z=video50171303_456239020%2Fd75a0f3508674caef9%2Fpl_wall_50171303
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