Медиаисследование "Мобильный репортер"

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Многочисленные ямы образовались в дворовом проезде в Евпатории

Многочисленные ямы образовались в дворовом проезде в Евпатории

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:04
  • 5
  • 0

В Евпатории в дворовом проезде образовались ямы. Невозможно нормально подъехать к дому.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 1
09:09 | Аноним
Способ борьбы с гололёдом удивил жителя Ленинградской области
32 0
24.01 19:15 | Аноним
Ямочный ремонт в зимний период времени в Москве
42 0
23.01 18:16 | Pashtet_38
Горы мусора скопились во дворе жилого дома в городе Ангарск
120 0
20.01 23:34 | payurkov
Крещение 2017 в городе Судак Республики Крым
91 0
06.12.2016 12:31 | evpatoriec6377
Пьяный водитель устроил ДТП и отказался от медицинского освидетельствования в Республике Крым