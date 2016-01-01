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Симферополь дождался снега

Автор:
Лёха Тютюнник
Дата публикации:
18:51
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На ногах 90 км/ч, аж пятки горели!

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